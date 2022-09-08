BV: Макрон не обладает нужным политическим весом, чтобы ставить условия Путину

Французский лидер Эммануэль Макрон не обладает необходимым политическим весом, чтобы ставить условия президенту России Владимиру Путину. Такое мнение выразил обозреватель Boulevard Voltaire Марк Бодрийё.

«Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять во внимание один совет, прежде чем идти показывать мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их», — заявил обозреватель, приведя цитату сценариста Мишеля Одиара.

Бодрийё отметил, что неспособность французского правительства должным образом оценить соотношение сил Франции и России привело к удару по французской экономике, поскольку введённые санкции не принесли необходимого правительству Макрона эффекта.

Обозреватель назвал любого главу государства шахматистом.

«Но русские неплохо играют в шахматы. Макрон и (глава Еврокомиссии Урсула. — RT) фон дер Ляйен забыли об этом», — заключил Бодрийё.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал пацаньём канцлера Германии Олафа Шольца и Макрона.