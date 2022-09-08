военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

BV: Макрон не обладает нужным политическим весом, чтобы ставить условия Путину

Короткая ссылка
Французский лидер Эммануэль Макрон не обладает необходимым политическим весом, чтобы ставить условия президенту России Владимиру Путину. Такое мнение выразил обозреватель Boulevard Voltaire Марк Бодрийё.
BV: Макрон не обладает нужным политическим весом, чтобы ставить условия Путину
  • AFP
  • © Ludovic MARIN / POOL

«Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять во внимание один совет, прежде чем идти показывать мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их», — заявил обозреватель, приведя цитату сценариста Мишеля Одиара.

Бодрийё отметил, что неспособность французского правительства должным образом оценить соотношение сил Франции и России привело к удару по французской экономике, поскольку введённые санкции не принесли необходимого правительству Макрона эффекта.

Обозреватель назвал любого главу государства шахматистом.

«Но русские неплохо играют в шахматы. Макрон и (глава Еврокомиссии Урсула. — RT) фон дер Ляйен забыли об этом», — заключил Бодрийё.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал пацаньём канцлера Германии Олафа Шольца и Макрона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить