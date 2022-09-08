BV: Макрон не обладает нужным политическим весом, чтобы ставить условия Путину
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«Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять во внимание один совет, прежде чем идти показывать мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их», — заявил обозреватель, приведя цитату сценариста Мишеля Одиара.
Бодрийё отметил, что неспособность французского правительства должным образом оценить соотношение сил Франции и России привело к удару по французской экономике, поскольку введённые санкции не принесли необходимого правительству Макрона эффекта.
Обозреватель назвал любого главу государства шахматистом.
«Но русские неплохо играют в шахматы. Макрон и (глава Еврокомиссии Урсула. — RT) фон дер Ляйен забыли об этом», — заключил Бодрийё.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал пацаньём канцлера Германии Олафа Шольца и Макрона.