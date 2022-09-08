Rzeczpospolita: Польша может потребовать от Чехии «вернуть» часть территорий

Издание Rzeczpospolita не исключило, что польское правительство в ближайшее время может предъявить территориальные претензии Чехии.

В материале сказано, что Чехия «должна» вернуть Польше 368,44 га.

«Речь идёт о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах», — уточнил автор статьи.

Между тем депутат Европарламента Ян Ольбрихт, представляющий партию «Гражданская платформа», подверг данную инициативу критике.

«Момент, в котором оказались Европа и мир из-за конфликта на Украине, не подходит для решения спорных вопросов с соседями», — отметил он.

Депутат от польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Краевский заявил, что «никогда не будет подходящего времени для принудительного исполнения требований».

Ранее лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны.

В МИД ФРГ после этого ответили, что вопрос выплаты репараций Польше за Вторую мировую войну для Германии закрыт.