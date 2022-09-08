Посол Таварес: Индонезия готова организовать встречу Путина и Зеленского на полях G20

Индонезия готова организовать встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита G20 в ноябре. Об этом в интервью РИА Новости заявил индонезийский посол в Москве Хосе Таварес.

«Это было бы отлично — площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе», — заявил он.

Таварес выразил надежду, что Путин и Зеленский захотят использовать для переговоров площадку саммита G20 на Бали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» заявил, что для встречи Путина и Зеленского нужно построить фундамент договорённостей, которые будут закреплены.

В Кремле заявили, что предметом переговоров России и Украины может быть то, как будут выполняться условия Москвы.

При этом Зеленский утверждал, что переговоры Киева с Москвой возможны только после вывода российских войск с контролируемых Россией территорий.