Посол: Россия и Индонезия работают над возобновлением прямых рейсов
«Да, есть процедура, которую нужно выполнить, мы уже представили запрос от упомянутых мною авиакомпаний — «Аэрофлот», NordWind в Джакарту. Но есть определённые требования, которые они должны выполнить», — цитирует РИА Новости Тавареса.
Он отметил, что одним из таких требования является открытие представительства авиакомпании в Джакарте.
Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» начнёт летать в Сочи и Турцию по сокращённому маршруту с 1 сентября.