Посол: Россия и Индонезия работают над возобновлением прямых рейсов

Россия и Индонезия работают над восстановлением прямых рейсов, заявил посол Индонезии в Москве Хосе Таварес.

«Да, есть процедура, которую нужно выполнить, мы уже представили запрос от упомянутых мною авиакомпаний — «Аэрофлот», NordWind в Джакарту. Но есть определённые требования, которые они должны выполнить», — цитирует РИА Новости Тавареса.

Он отметил, что одним из таких требования является открытие представительства авиакомпании в Джакарте.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» начнёт летать в Сочи и Турцию по сокращённому маршруту с 1 сентября.