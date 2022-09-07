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В США обучили специалистов из шести стран противодействию хакерам из КНДР

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В США обучили специалистов из шести разных стран противодействию северокорейским хакерам, заявили в Госдепе.

Вашингтон предлагает девятидневный тренинг под названием «Разоблачение скрытой кобры» пройти и другим союзникам. Под «скрытой коброй» в Госдепе подразумевают кибероперации властей КНДР.

«Его прошли специалисты по кибербезопасности из шести партнёрских стран в Западном полушарии, Африке и Азии», — говорится в заявлении.

В декабре 2020 года Минюст США обвинил двух граждан КНР в хакерских атаках на американские компании. Обвинения предъявлены Чжу Хуа и Чжан Цзяньго.

По заявлению Вашингтона, они действовали от лица разведки КНР​​​ и взломали компьютеры более 45 организаций в 12 американских штатах.

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