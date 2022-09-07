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AFP: прокуратура Парижа предъявила обвинения фигурантам дела о покушении на Макрона

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Контртеррористическое отделение парижской прокуратуры предъявило обвинения 12 гражданам по делу о покушении на президента Франции Эммануэля Макрона в 2018 году, сообщает AFP.
AFP: прокуратура Парижа предъявила обвинения фигурантам дела о покушении на Макрона
  • Gettyimages.ru

«Прокуратура потребовала, чтобы 12 человек, разделяющих ультраправые взгляды и подозреваемых в подготовке проекта нападения на Эммануэля Макрона в ноябре 2018 года, предстали перед исправительным трибуналом», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее СМИ рассказали о сорванном покушении на президента Франции.

Отмечается, что 55-летний Жан-Пьер Б. намеревался пройти через толпу и ударить Макрона керамическим ножом.

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