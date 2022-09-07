AFP: прокуратура Парижа предъявила обвинения фигурантам дела о покушении на Макрона
- Gettyimages.ru
«Прокуратура потребовала, чтобы 12 человек, разделяющих ультраправые взгляды и подозреваемых в подготовке проекта нападения на Эммануэля Макрона в ноябре 2018 года, предстали перед исправительным трибуналом», — приводит заявление РИА Новости.
Ранее СМИ рассказали о сорванном покушении на президента Франции.
Отмечается, что 55-летний Жан-Пьер Б. намеревался пройти через толпу и ударить Макрона керамическим ножом.