AFP: прокуратура Парижа предъявила обвинения фигурантам дела о покушении на Макрона

Контртеррористическое отделение парижской прокуратуры предъявило обвинения 12 гражданам по делу о покушении на президента Франции Эммануэля Макрона в 2018 году, сообщает AFP.

«Прокуратура потребовала, чтобы 12 человек, разделяющих ультраправые взгляды и подозреваемых в подготовке проекта нападения на Эммануэля Макрона в ноябре 2018 года, предстали перед исправительным трибуналом», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее СМИ рассказали о сорванном покушении на президента Франции.

Отмечается, что 55-летний Жан-Пьер Б. намеревался пройти через толпу и ударить Макрона керамическим ножом.