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Гуттереш выразил готовность помочь в урегулировании ситуации вокруг ЗАЭС

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Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил готовность при необходимости помочь сторонам в урегулировании ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил его спецпредставитель Стефан Дюжаррик.
Гуттереш выразил готовность помочь в урегулировании ситуации вокруг ЗАЭС
  • AP
  • © Mary Altaffer

«Генеральный секретарь включится и будет открыт (для содействия сторонам. — RT), если поймёт, что его участие необходимо для продвижения процесса. Это вопрос, который он очень внимательно отслеживает», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее выразил сомнение, что с Киевом можно вести переговоры по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Он отметил, что в настоящее время российские военные защищают станцию.

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