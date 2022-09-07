Гуттереш выразил готовность помочь в урегулировании ситуации вокруг ЗАЭС

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил готовность при необходимости помочь сторонам в урегулировании ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил его спецпредставитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь включится и будет открыт (для содействия сторонам. — RT), если поймёт, что его участие необходимо для продвижения процесса. Это вопрос, который он очень внимательно отслеживает», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее выразил сомнение, что с Киевом можно вести переговоры по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Он отметил, что в настоящее время российские военные защищают станцию.