Песков назвал ерундой материал FT о якобы звонках из Кремля уехавшим из России бизнесменам
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
В материале говорится, что покинувшие страну бизнесмены якобы регулярно получают звонки из Кремля, в которых их уговаривают вернуться в Россию.
«Это ерунда очередная. Многие из-за границы звонят сюда, это так», — приводит ТАСС слова Пескова.
Пресс-секретарь российского лидера посоветовал позвонить бизнесменам и спросить их об этой ситуации.
Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом.