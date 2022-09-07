Песков назвал ерундой материал FT о якобы звонках из Кремля уехавшим из России бизнесменам

Статья Financial Times (FT) о якобы звонках представителей Кремля уехавшим из России бизнесменам с просьбой вернуться не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В материале говорится, что покинувшие страну бизнесмены якобы регулярно получают звонки из Кремля, в которых их уговаривают вернуться в Россию.

«Это ерунда очередная. Многие из-за границы звонят сюда, это так», — приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь российского лидера посоветовал позвонить бизнесменам и спросить их об этой ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом.