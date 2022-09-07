Медведев: «косящая под Тэтчер» премьер Британии Трасс «всё провалит и уйдёт с позором»
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«Новая премьерша: а) некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всём», — написал Медведев в Telegram.
По его мнению, Трасс «косит под Маргарет Тэтчер», не обладая её способностями даже на 5%.
«Рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием её же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник — лохматый Бориска. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна», — отметил зампред Совбеза.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что назначение Лиз Трасс премьер-министром Великобритании говорит о кризисе британской демократии.
Она добавила, что такой исход, вероятно, является результатом отсутствия в Великобритании прямых выборов.
В начале февраля СМИ сообщали, что Лиз Трасс во время переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым изначально отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.
Позднее британский посол Дебора Броннерт вмешалась в ситуацию и пояснила главе Форин Офис, что речь на самом деле идёт о российских регионах.
Мария Захарова отметила, что попытка «дурно образованной» женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве закончилась её позором.