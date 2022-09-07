МИД России внёс в санкционный список новых представителей ЕС

Министерство иностранных дел России внесло в санкционный список новых представителей Европейского союза, а также представителей стран — членов ЕС.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц принято решение о расширении списка представителей институтов ЕС и его стран-членов, которым... запрещён въезд на территорию нашей страны. Соответствующая вербальная нота МИД России передана в представительство ЕС в России», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран — членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину.

Ранее Министерство иностранных дел России включило в ответный санкционный список ещё 25 граждан США, в том числе американских чиновников, а также актёров Шона Пенна и Бена Стиллера.