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МИД России внёс в санкционный список новых представителей ЕС

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Министерство иностранных дел России внесло в санкционный список новых представителей Европейского союза, а также представителей стран — членов ЕС.
МИД России внёс в санкционный список новых представителей ЕС
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц принято решение о расширении списка представителей институтов ЕС и его стран-членов, которым... запрещён въезд на территорию нашей страны. Соответствующая вербальная нота МИД России передана в представительство ЕС в России», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран — членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину.

Ранее Министерство иностранных дел России включило в ответный санкционный список ещё 25 граждан США, в том числе американских чиновников, а также актёров Шона Пенна и Бена Стиллера.

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