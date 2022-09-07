Захарова назвала кризисом британской демократии назначение Трасс премьером Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила ТАСС, что назначение Лиз Трасс премьер-министром Великобритании говорит о кризисе британской демократии.

«Если владельцы магазина оформляют витрину именно таким способом, значит, они считают, что это лучшее, что у них есть на сегодняшний день среди ассортимента. Возможно, проблема в кризисе британской демократии, ведь этот «результат» не имеет отношения к прямому выбору британцев, поскольку система косвенных выборов доминирует в англосаксонском дуэте», — цитирует её агентство.

Таким образом она ответила на вопрос, является ли Лиз Трасс бедой Британии.

Вместе с тем Захарова предположила, что победа Трасс, вероятно, является результатом отсутствия в Великобритании прямых выборов.

«Возможно, это просто проблема отсутствия прямых выборов и кризис их трактовки демократии», — добавила представитель МИД.

Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс была избрана премьером страны, получив 57,4% голосов на выборах главы правящей Консервативной партии.