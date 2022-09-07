МИД России: готовность США идти на провокации привела к росту напряжённости в АТР

Готовность США идти на открытые провокации против КНР в ситуации вокруг Тайваня привела к всплеску напряжённости как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в мире. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

«События последнего времени в Тайваньском проливе показали готовность США идти на открытые провокации в отношении КНР, активно использовать тайваньский фактор в своей политике всестороннего сдерживания Пекина», — заявил Зиновьев.

По его словам, результатом подобной политики Вашингтона стал рост напряжённости и «эрозия безопасности» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом.

Ранее стало известно, что американский Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму свыше $1 млрд.

Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай намерен принять «законные и необходимые» меры в ответ на продажу Соединёнными Штатами вооружения Тайваню.

В российском МИД отметили, что Китай имеет право принимать меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в ситуации вокруг Тайваня.