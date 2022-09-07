FP: должность посла США в России может быть вакантной «на протяжении месяцев»

В Вашингтоне допускают, что должность американского посла в России будет вакантной «на протяжении месяцев или дольше». Об этом сообщает издание Foreign Policy.

«Несколько действующих и бывших дипломатов США сказали, что они предполагают, что пост посла США в России может пустовать в течение нескольких месяцев или дольше», — говорится в публикации.

Отмечается, что причиной являются существующие сложности во взаимоотношениях России и США.

4 сентября Джон Салливан завершил свою работу на посту посла США в России и покинул Москву. В Госдепе заявили, что власти США в ближайшее время объявят кандидатуру нового посла в России.

Как сообщила газета Politico, Салливан объяснил своё неожиданное завершение работы болезнью жены, которая скончалась в понедельник, 5 сентября.