FP: должность посла США в России может быть вакантной «на протяжении месяцев»
«Несколько действующих и бывших дипломатов США сказали, что они предполагают, что пост посла США в России может пустовать в течение нескольких месяцев или дольше», — говорится в публикации.
Отмечается, что причиной являются существующие сложности во взаимоотношениях России и США.
4 сентября Джон Салливан завершил свою работу на посту посла США в России и покинул Москву. В Госдепе заявили, что власти США в ближайшее время объявят кандидатуру нового посла в России.
Как сообщила газета Politico, Салливан объяснил своё неожиданное завершение работы болезнью жены, которая скончалась в понедельник, 5 сентября.