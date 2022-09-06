Замглавы МИД Руденко: посредничество третьей страны в обмене пленными с Украиной не нужно

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что участие третьей страны в обмене пленными с Украиной не нужно.

«Не думаем, что привлечение в эту работу третьих лиц будет иметь какую-либо добавленную стоимость», — цитирует Руденко РИА Новости.

Он также заявил, что основная цель Москвы состоит в том, чтобы «вернуть как можно больше наших людей домой».

Представитель МИД напомнил, что дальнейшая судьба украинских военнопленных решится после индивидуального рассмотрения дел судебными органами ДНР и ЛНР.

Ранее МИД России выразил обеспокоенность заявлениями из Киева о создании «специального лагеря» для российских военнопленных.