Замглавы МИД Руденко: посредничество третьей страны в обмене пленными с Украиной не нужно
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«Не думаем, что привлечение в эту работу третьих лиц будет иметь какую-либо добавленную стоимость», — цитирует Руденко РИА Новости.
Он также заявил, что основная цель Москвы состоит в том, чтобы «вернуть как можно больше наших людей домой».
Представитель МИД напомнил, что дальнейшая судьба украинских военнопленных решится после индивидуального рассмотрения дел судебными органами ДНР и ЛНР.
Ранее МИД России выразил обеспокоенность заявлениями из Киева о создании «специального лагеря» для российских военнопленных.