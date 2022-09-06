МИД России: КНР может принимать меры для защиты суверенитета в ситуации вокруг Тайваня

Китай имеет право принимать меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Отношения между сторонами Тайваньского пролива являются сугубо внутренним делом Китая, который вправе принимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что американский Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму свыше $1 млрд.

Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай намерен принять «законные и необходимые» меры в ответ на продажу Соединёнными Штатами вооружения Тайваню.