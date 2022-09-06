Япония осудила прекращение действия соглашения об облегчённом посещении японцами Курил

Правительство Японии направило протест России в связи с решением Москвы о прекращении действия соглашения с Токио об облегчённом посещении Курил японскими гражданами — бывшими жителями этих островов.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Нами был направлен решительный протест в связи с этим решением», — цитирует его РИА Новости.

Ранее правительство России подписало распоряжение, согласно которому прекращается действие соглашений о процедуре взаимных поездок и об организации максимально облегчённого посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды японскими гражданами, которые ранее были жителями этих островов, а также членами их семей.