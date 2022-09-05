Трюдо попросил канадцев помочь полиции в поиске убийц десяти человек

Канадский премьер Джастин Трюдо призвал жителей помочь найти двух преступников, которые убили десять человек в провинции Саскачеван.

«Если у вас есть какая-либо информация [о разыскиваемых], пожалуйста, позвоните по номеру 911, чтобы поделиться ею», — сказал Трюдо, слова которого приводит ТАСС.

В память о погибших в Саскачеване на административных зданиях, а также над парламентом страны в Оттаве будут приспущены государственные флаги.

4 сентября двое преступников с холодным оружием убили десять человек и ранили по меньшей мере 15 в канадской провинции Саскачеван.

Подозреваемыми в серии нападений полиция объявила Дамиена и Майлса Сандерсонов.