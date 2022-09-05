военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посол России в Кабуле: число терактов в Афганистане возросло

Короткая ссылка
За последнее время число терактов в Афганистане выросло, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Количество терактов в последнее время возросло. Взрывы гремят в мечетях и других местах массового скопления людей», — приводит РИА Новости слова Жирнова в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что афганская сторона незамедлительно выразила соболезнования в связи с терактом у российского посольства и пообещала приложить усилия, чтобы подобное не повторилось.

5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что устроившие теракт в ближайшее время понесут наказание.

Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что все необходимые меры по расследованию теракта будут приняты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить