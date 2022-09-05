Посол России в Кабуле: число терактов в Афганистане возросло
«Количество терактов в последнее время возросло. Взрывы гремят в мечетях и других местах массового скопления людей», — приводит РИА Новости слова Жирнова в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что афганская сторона незамедлительно выразила соболезнования в связи с терактом у российского посольства и пообещала приложить усилия, чтобы подобное не повторилось.
5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что устроившие теракт в ближайшее время понесут наказание.
Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что все необходимые меры по расследованию теракта будут приняты.