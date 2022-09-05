Турция осудила теракт у посольства России в Кабуле и выразила соболезнования
- Gettyimages.ru
«Решительно осуждаем данное террористическое нападение. Мы выражаем соболезнования Российской Федерации и афганскому народу и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении.
5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство.
В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что устроившие теракт в ближайшее время понесут наказание.