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Турция осудила теракт у посольства России в Кабуле и выразила соболезнования

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Турция решительно осуждает теракт около российского посольства в Кабуле и выражает соболезнования народам России и Афганистана, сообщил турецкий МИД.
Турция осудила теракт у посольства России в Кабуле и выразила соболезнования
  • Gettyimages.ru

«Решительно осуждаем данное террористическое нападение. Мы выражаем соболезнования Российской Федерации и афганскому народу и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении.

5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство.

В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что устроившие теракт в ближайшее время понесут наказание.

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