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Захарова отреагировала на слова главы МИД Франции о новых санкциях

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы МИД Франции Катрин Колонна о новых санкциях в отношении России.
Захарова отреагировала на слова главы МИД Франции о новых санкциях
  • РИА Новости

Колонна сообщила, что у ЕС есть ещё варианты по введению антироссийских санкций, включая индивидуальные. 

В своём комментарии в Telegram-канале Захарова заявила, что у властей западных стран «больше ничего и нет».

«Чуть не забыла: ещё есть злоба, много злобы, очень много злобы», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

До этого Колонна заявляла, что под новые санкции ЕС против России подпали 55 человек.

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