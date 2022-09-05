Захарова отреагировала на слова главы МИД Франции о новых санкциях
- РИА Новости
Колонна сообщила, что у ЕС есть ещё варианты по введению антироссийских санкций, включая индивидуальные.
В своём комментарии в Telegram-канале Захарова заявила, что у властей западных стран «больше ничего и нет».
«Чуть не забыла: ещё есть злоба, много злобы, очень много злобы», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.
До этого Колонна заявляла, что под новые санкции ЕС против России подпали 55 человек.