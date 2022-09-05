Захарова отреагировала на слова главы МИД Франции о новых санкциях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы МИД Франции Катрин Колонна о новых санкциях в отношении России.

Колонна сообщила, что у ЕС есть ещё варианты по введению антироссийских санкций, включая индивидуальные.

В своём комментарии в Telegram-канале Захарова заявила, что у властей западных стран «больше ничего и нет».

«Чуть не забыла: ещё есть злоба, много злобы, очень много злобы», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

До этого Колонна заявляла, что под новые санкции ЕС против России подпали 55 человек.