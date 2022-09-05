Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели сотрудников посольства в Кабуле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели сотрудников посольства России в результате взрыва в Кабуле.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, Бастрыкин дал соответствующее поручение главному следственному управлению.

По предварительным данным СК, в результате взрыва погибли второй секретарь и охранник посольства.

Ранее стало известно, что в афганской столице произошёл взрыв в районе, где расположено посольство России.

Позднее в МИД России заявили о гибели в результате взрыва двух сотрудников российского посольства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что устроившие теракт возле российского посольства в Кабуле в ближайшее время понесут наказание.