Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели сотрудников посольства в Кабуле
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Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, Бастрыкин дал соответствующее поручение главному следственному управлению.
По предварительным данным СК, в результате взрыва погибли второй секретарь и охранник посольства.
Ранее стало известно, что в афганской столице произошёл взрыв в районе, где расположено посольство России.
Позднее в МИД России заявили о гибели в результате взрыва двух сотрудников российского посольства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что устроившие теракт возле российского посольства в Кабуле в ближайшее время понесут наказание.