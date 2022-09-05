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Австралийский художник закрасит своё граффити после требования украинского посла

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Художник Питер Ситон из Австралии закрасит своё граффити с изображением российского и украинского солдат, обнимающих друг друга, после негативной реакции посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко.
Австралийский художник закрасит своё граффити после требования украинского посла
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет 9news.

Посол заявил, что мурал является «крайне оскорбительным». Также он утверждает, что его разочаровало, что «это сделано без консультаций с украинской общиной в Мельбурне».

Художник принёс извинения за «оскорбление», вызванное его работой, и сказал, что не ожидал такой реакции.

В свою очередь, в посольстве России в Австралии отметили, что художник уничтожит свою работу под давлением, так как она не отражает концепцию борьбы с Россией до последнего украинца.

«Таковы новые правила свободы самовыражения художников в Австралии: проконсультируйтесь с посольством Украины, прежде чем начинать творить», — сообщили в Telegram-канале посольства.

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