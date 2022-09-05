Глава Минобороны Армении отправился в США с визитом

Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря оборонного ведомства Арама Торосяна в соцсетях.

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«Делегация, возглавляемая Папикяном, отправилась в США с рабочим визитом», — написал Торосян. В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с директором ЦРУ США Уильямом Бёрнсом в Ереване.