Глава Минобороны Армении отправился в США с визитом
Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря оборонного ведомства Арама Торосяна в соцсетях.
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«Делегация, возглавляемая Папикяном, отправилась в США с рабочим визитом», — написал Торосян.
В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с директором ЦРУ США Уильямом Бёрнсом в Ереване.
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