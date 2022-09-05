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В Южной Корее рассказали об идущем в страну судне с 61 тысячей тонн кукурузы с Украины

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Судно с 61 тыс. т кукурузы направляется в Южную Корею из украинского порта Южный, сообщает компания POSCO International.
В Южной Корее рассказали об идущем в страну судне с 61 тысячей тонн кукурузы с Украины
  • © POSCO INTERNATIONAL

Отмечается, что судно отправилось с Украины 16 августа и достигнет порта Инчхон Республики Корея в конце сентября.

Как ожидают в компании, данная партия будет использована в качестве фуража и стабилизирует цены на кормовые.

Там также напомнили, что POSCO International — единственная южнокорейская компания на Украине, которая управляет зерновым экспортным терминалом в городе Николаев.

В августе стало известно, что совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход двух судов с продовольствием из украинского порта.

В том числе сообщалось, что судно MV OCEAN LION направится в Инчхон, Республика Корея.

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