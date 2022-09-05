В Южной Корее рассказали об идущем в страну судне с 61 тысячей тонн кукурузы с Украины
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Отмечается, что судно отправилось с Украины 16 августа и достигнет порта Инчхон Республики Корея в конце сентября.
Как ожидают в компании, данная партия будет использована в качестве фуража и стабилизирует цены на кормовые.
Там также напомнили, что POSCO International — единственная южнокорейская компания на Украине, которая управляет зерновым экспортным терминалом в городе Николаев.
В августе стало известно, что совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход двух судов с продовольствием из украинского порта.
В том числе сообщалось, что судно MV OCEAN LION направится в Инчхон, Республика Корея.