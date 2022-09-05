Ульянов назвал неуместными попытки переложить ответственность за энергокризис на Россию
«Совершенно неуместно пытаться обосновать соответствующие политически (не коммерчески) мотивированные решения, ставя под сомнение надёжность России как поставщика», — написал он в Twitter.
Дипломат напомнил, что не российская сторона была инициатором разрыва нормальных торгово-экономических отношений с партнёрами.
Ранее премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что власти Германии испытывают проблемы с поисками альтернатив поставкам газа из России.
Он добавил, что есть угроза падения уровня жизни целых слоёв населения и волны банкротств в стране из-за энергетического кризиса.
По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Германия не может остановить импорт газа из России, хотя на данный момент поступают его небольшие объёмы.