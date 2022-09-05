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Ульянов назвал неуместными попытки переложить ответственность за энергокризис на Россию

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Попытки Западных стран переложить ответственность за нынешний энергетический кризис на Россию совершенно неуместны, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Совершенно неуместно пытаться обосновать соответствующие политически (не коммерчески) мотивированные решения, ставя под сомнение надёжность России как поставщика», — написал он в Twitter.

Дипломат напомнил, что не российская сторона была инициатором разрыва нормальных торгово-экономических отношений с партнёрами.

Ранее премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что власти Германии испытывают проблемы с поисками альтернатив поставкам газа из России.

Он добавил, что есть угроза падения уровня жизни целых слоёв населения и волны банкротств в стране из-за энергетического кризиса.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Германия не может остановить импорт газа из России, хотя на данный момент поступают его небольшие объёмы.

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