Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации украинского конфликта, заявила депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

В интервью немецкому изданию t-online она отметила, что в Германии должны решить самостоятельно, в каких вопросах стоит поддержать власти Украины.

«Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому», — сказала Вагенкнехт.

По словам депутата, стороны конфликта должны пойти на переговоры, и по некоторым оценкам, Россия готова к ним. Вместе с этим она уточнила, что у неё самой нет прямого контакта с российским лидером.

Экс-президент Украины Виктор Ющенко ранее заявил, что лидеры ЕС пытались убедить Зеленского пойти на переговоры.

В июне 2021 года российский президент Владимир Путин, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой, подчеркнул, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление: ключевые вопросы её жизнедеятельности решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.