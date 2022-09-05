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Новый пресс-атташе посольства Финляндии в России Матилайнен приступил к работе

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В МИД Финляндии сообщили о начале работы нового пресс-атташе финского посольства в Москве Юкки Матилайнена.

«Я уже жду встречи со своими будущими коллегами и партнёрами по работе в посольстве Финляндии в Москве», — сказал он в комментарии РИА Новости.

В ведомстве отметили, что Матилайнен учился в Ярославском университете в России.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что доверие в отношениях между Россией и Финляндией со временем восстановится.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россия никогда не представляла угрозы для Швеции и Финляндии.

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