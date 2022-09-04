Спикер Европарламента назвала многообещающим обнаружение новых газовых запасов на Кипре

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола назвала многообещающим объявление об обнаружении в исключительной экономической зоне Кипра нового газового месторождения.

«Они (запасы природного газа на шельфе Кипра. — RT) обещают увеличение добычи природного газа в ЕС вне зависимости от третьих стран в плане поставок энергоресурсов. Эта новость является многообещающей в то время, когда нам необходимо заменить российские источники энергии», — заявила она в интервью газете Kathimerini.

Метсола отметила, что открытие новых крупных месторождений природного газа является хорошей новостью для всего европейского сообщества, поскольку ЕС сегодня занимается выработкой единых решений общих проблем.

Ранее евродепутат Лефтерис Христофору предложил рассмотреть возможность превращения Кипра в постоянный энергетический хаб для Юго-Восточной Европы. По его словам, страна обладает «значительными месторождениями газа», поэтому ЕС следует инвестировать в развитие её энергетики.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.