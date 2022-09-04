Власти Пакистана назвали недостаточной помощь богатых стран в борьбе с изменениями климата

Министр Пакистана по вопросам изменения климата Шерри Рехман назвала недостаточной помощь богатых государств развивающимся странам для борьбы с климатическими изменениями.

«Мы видим столь значительный ущерб у стран, которые ответственны за малое количество выбросов парниковых газов в атмосферу, и столь скудное возмещение этого ущерба», — заявила она в интервью The Guardian.

Рехман подчеркнула, что страны возле экватора не способны в одиночку создать инфраструктуру, устойчивую к климатическим изменениям.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал вопросы экологической безопасности одними из ключевых приоритетов России.

Заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичёв отметил, что односторонние санкции угрожают решению проблемы климата, отбросив её на годы назад.