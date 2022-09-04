МИД: Россия готова к разговору по стратстабильности с США

Россия готова к ведению конструктивного разговора по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности и надеется на здравый смысл США, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

По его словам, Россия и США несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности.

«Единственная проблема — это то, что с той стороны нет готовности к ведению конструктивного разговора на эти действительно важнейшие для всего мира темы. С нашей стороны такая готовность есть, и будем надеяться, что здравый смысл и трезвость у американских коллег появятся», — приводит РИА Новости слова Дробинина, сказанные им в интервью журналу «Международная жизнь».

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.