Песков рассказал о «большом мировом шторме» в связи с действиями Запада
- РИА Новости
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«Мировые процессы оказывают в настоящий момент неблагоприятное влияние. Скорее, начинается такой большой мировой шторм», — заявил Песков.
Он отметил, что некоторые субъективные причины шторма связаны с «абсолютно нелогичными, а зачастую абсурдными решениями и действиями» западных властей.
При этом России на этом фоне удаётся сохранять макростабильность, заключил Песков.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обвинять российскую сторону в экономических проблемах Запада дико.