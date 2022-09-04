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Песков рассказал о «большом мировом шторме» в связи с действиями Запада

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что внешнеполитические действия Запада вызвали «большой мировой шторм».
Песков рассказал о «большом мировом шторме» в связи с действиями Запада
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Мировые процессы оказывают в настоящий момент неблагоприятное влияние. Скорее, начинается такой большой мировой шторм», — заявил Песков.

Он отметил, что некоторые субъективные причины шторма связаны с «абсолютно нелогичными, а зачастую абсурдными решениями и действиями» западных властей.

При этом России на этом фоне удаётся сохранять макростабильность, заключил Песков.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обвинять российскую сторону в экономических проблемах Запада дико.

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