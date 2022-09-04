Песков рассказал о «большом мировом шторме» в связи с действиями Запада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что внешнеполитические действия Запада вызвали «большой мировой шторм».

«Мировые процессы оказывают в настоящий момент неблагоприятное влияние. Скорее, начинается такой большой мировой шторм», — заявил Песков.

Он отметил, что некоторые субъективные причины шторма связаны с «абсолютно нелогичными, а зачастую абсурдными решениями и действиями» западных властей.

При этом России на этом фоне удаётся сохранять макростабильность, заключил Песков.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обвинять российскую сторону в экономических проблемах Запада дико.