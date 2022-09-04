Террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

Об этом информирует заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«В провинции Идлиб — один обстрел, в провинции Латакия — один обстрел, в провинции Хама — два обстрела», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сирийские военные предотвратили прорыв группы боевиков из зоны деэскалации «Идлиб».

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.