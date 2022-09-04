Профессор Патцельт допустил массовые протесты в Германии осенью
«Граждане начинают осознавать, что правительство обещает больше, чем может выполнить в действительности», — цитирует Патцельта РИА Новости.
Именно поэтому, по словам профессора, Германия может столкнуться с массовыми протестами.
По мнению Патцельта, существуют три фактора, которые могли бы повлиять на итог противостояния протестующих и немецких властей.
Первым фактором он назвал уровень инфляции, вторым — готовность граждан заставить правительство принять меры, направленные на улучшение их положения.
В качестве третьего фактора профессор отметил то, каким образом протесты будут освещены в СМИ.
Ранее стало известно, что в столице Чехии Праге начался крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.
Участники протеста потребовали отставки действующего кабмина во главе с Петром Фиалой до 25 сентября.