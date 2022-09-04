Профессор Патцельт допустил массовые протесты в Германии осенью

В Германии могут произойти массовые протесты уже этой осенью на фоне того, что каждый житель ФРГ столкнётся с инфляцией и дефицитом энергии. Об этом сообщил телеканал Welt со ссылкой на профессора политологии Дрезденского университета Вернера Патцельта.

«Граждане начинают осознавать, что правительство обещает больше, чем может выполнить в действительности», — цитирует Патцельта РИА Новости.

Именно поэтому, по словам профессора, Германия может столкнуться с массовыми протестами.

По мнению Патцельта, существуют три фактора, которые могли бы повлиять на итог противостояния протестующих и немецких властей.

Первым фактором он назвал уровень инфляции, вторым — готовность граждан заставить правительство принять меры, направленные на улучшение их положения.

В качестве третьего фактора профессор отметил то, каким образом протесты будут освещены в СМИ.

Ранее стало известно, что в столице Чехии Праге начался крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.

Участники протеста потребовали отставки действующего кабмина во главе с Петром Фиалой до 25 сентября.