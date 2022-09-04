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Evrensel: ЕС лицемерно опускает «железный занавес», затрудняя выдачу виз россиянам

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Европейские страны, которые восхваляют первого президента СССР Михаила Горбачёва за снятие «железного занавеса», отменой упрощённой выдачи виз россиянам сами лицемерно опускает его. Об этом пишет турецкое издание Evrensel.

Автор публикации напомнил о высказываниях некоторых европейских лидеров о том, что у советских граждан не было свободы передвижения.

В статье сказано, что те же люди в данный момент отнимают такое право у граждан России по политическим соображениям.

Кроме того, в материале указано, что европейские страны сами пострадают от отмены упрощённой выдачи виз российским гражданам.

«ЕС не остаётся ничего, кроме как лицемерить, разглагольствуя о свободе передвижения», — заключили в статье.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

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