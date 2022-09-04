Evrensel: ЕС лицемерно опускает «железный занавес», затрудняя выдачу виз россиянам
Автор публикации напомнил о высказываниях некоторых европейских лидеров о том, что у советских граждан не было свободы передвижения.
В статье сказано, что те же люди в данный момент отнимают такое право у граждан России по политическим соображениям.
Кроме того, в материале указано, что европейские страны сами пострадают от отмены упрощённой выдачи виз российским гражданам.
«ЕС не остаётся ничего, кроме как лицемерить, разглагольствуя о свободе передвижения», — заключили в статье.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.