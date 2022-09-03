Лавров обсудил с главой МИД Ирана график контактов на высшем и высоком уровнях

Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.

«Министры сверились по графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях», — говорится в сообщении российского МИД.

Также Лавров и Абдоллахиян обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

В июле помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи.