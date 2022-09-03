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Россия представит доказательства нарушения США и Украиной конвенции о запрете биооружия

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что российская сторона представит на совещании государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия доказательства нарушения США и Украиной положений конвенции.
Россия представит доказательства нарушения США и Украиной конвенции о запрете биооружия
  • Gettyimages.ru

«По инициативе Российской Федерации на предстоящей неделе состоится совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия по вопросу несоблюдения США и Украиной обязательств по указанному международному договору. В ходе мероприятия будут представлены документальные подтверждения нарушения ими статей I и IV Конвенции», — заявил он.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что следующее заседание парламентской комиссии по деятельности биолабораторий США на Украине пройдёт в сентябре, есть серьёзный прогресс в её работе.

10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

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