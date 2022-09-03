Песков заявил об отсутствии планов по проведению переговоров Орбана и Путина
- РИА Новости
Об этом он сказал РИА Новости, комментируя прилёт Орбана, который изъявил желание попрощаться с Горбачёвым.
«Нет. Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачёвым. Каких-либо пожеланий о встречах не было», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что Орбан посетит церемонию прощания со скончавшимся Горбачёвым.
Горбачёв скончался на 92-м году жизни 30 августа после тяжёлой и продолжительной болезни.