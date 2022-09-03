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Песков заявил об отсутствии планов по проведению переговоров Орбана и Путина

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, насколько известно Кремлю, прилетит в Москву только для участия в церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым, переговоров между ним и президентом России Владимиром Путиным в рамках данной поездки не планируется.
Песков заявил об отсутствии планов по проведению переговоров Орбана и Путина
  • РИА Новости

Об этом он сказал РИА Новости, комментируя прилёт Орбана, который изъявил желание попрощаться с Горбачёвым.

«Нет. Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачёвым. Каких-либо пожеланий о встречах не было», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Орбан посетит церемонию прощания со скончавшимся Горбачёвым.

Горбачёв скончался на 92-м году жизни 30 августа после тяжёлой и продолжительной болезни.

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