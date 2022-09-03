военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

WSJ: Пентагон организовал рабочую группу для ускорения поставок вооружения союзникам США

Короткая ссылка
Министерство обороны США создало рабочую группу, чтобы ускорить поставки вооружений американским союзникам. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно опубликованным данным, Пентагон создал данную группу в августе текущего года с целью анализа и изучения проблемы неэффективности в поставках вооружения из Соединённых Штатов на миллиарды долларов в другие государства.

Отмечается, что приоритетной целью группы является быстрая реализация поставок оружия американским партнёрам.

Ранее стало известно, что американский Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму свыше $1 млрд.

Официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР требует от США прекратить продажу вооружений Тайваню.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить