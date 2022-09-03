WSJ: Пентагон организовал рабочую группу для ускорения поставок вооружения союзникам США
Согласно опубликованным данным, Пентагон создал данную группу в августе текущего года с целью анализа и изучения проблемы неэффективности в поставках вооружения из Соединённых Штатов на миллиарды долларов в другие государства.
Отмечается, что приоритетной целью группы является быстрая реализация поставок оружия американским партнёрам.
Ранее стало известно, что американский Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму свыше $1 млрд.
Официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР требует от США прекратить продажу вооружений Тайваню.