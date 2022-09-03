WSJ: Пентагон организовал рабочую группу для ускорения поставок вооружения союзникам США

Министерство обороны США создало рабочую группу, чтобы ускорить поставки вооружений американским союзникам. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно опубликованным данным, Пентагон создал данную группу в августе текущего года с целью анализа и изучения проблемы неэффективности в поставках вооружения из Соединённых Штатов на миллиарды долларов в другие государства.

Отмечается, что приоритетной целью группы является быстрая реализация поставок оружия американским партнёрам.

Ранее стало известно, что американский Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму свыше $1 млрд.

Официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР требует от США прекратить продажу вооружений Тайваню.