Обозреватель The Spectator заявил о невозможности Трасс завоевать уважение России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вряд ли сможет завоевать уважение России после своего неудачного визита в Москву в феврале текущего года. Такое мнение выразил обозреватель журнала The Spectator Робин Эшенден.

По мнению автора материала, Трасс допустила две ошибки во время февральского визита в Россию.

Во-первых, она продемонстрировала плохую осведомлённость российской географией, назвав Ростовскую и Воронежскую области украинскими регионами.

Во-вторых, пишет Эшенден, Трасс надела русскую шапку-ушанку.

«Но сейчас в России никто не носит такие головные уборы, за исключением пожилых людей и туристов — и вряд ли кто-то захочет быть похожим на них», — приводит слова обозревателя РИА Новости.

Автор выразил уверенность, что глава МИД Британии пытается быть похожей на бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер, однако это не приносит ей большого успеха.

«Очевидно, что Кремль не питает большого уважения к нашему потенциальному премьер-министру», — заключил обозреватель.

9 февраля Трасс прибыла в Россию для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24» назвала поездку Трасс в Москву накануне Дня дипломатического работника «подарком англосаксонской дипломатии российской дипломатии».