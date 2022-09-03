TNI: Запад допустил ошибку, не обратив внимания на предостережения Путина о нерасширении НАТО

США и их западные партнёры допустили стратегическую ошибку, решив продолжить расширение Североатлантического альянса на Восток, несмотря на все предостережения России. Такое мнение выразил профессор международных отношений Чарльз Купчан в статье для The National Interest.

Купчан обратил внимание на Мюнхенскую речь 2007 года российского лидера Владимира Путина, в ходе которой он назвал вступление новых членов в НАТО «серьёзной провокацией».

«У Москвы существуют понятные и законные опасения по поводу безопасности из-за того, что НАТО может обосноваться по другую сторону её границы с Украиной протяжённостью более тысячи миль», — указал обозреватель.

По мнению автора материала, Соединённым Штатам не следовало игнорировать интересы Москвы в этом вопросе, а также уважать её право на безопасность своих границ.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс, профессор Колумбийского университета, заявил, что Соединённые Штаты напрасно проигнорировали предупреждения России относительно расширения НАТО на восток.