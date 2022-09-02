Tagesschau: число сторонников санкций против России снизилось с марта в Германии на 13%

Число поддерживающих санкции против России граждан Германии упало с 66% в марте до 53% в августе. Об этом сообщает телеканал Tagesschau со ссылкой на опрос ARD-Deutschlandtrend.

«Сегодня 53% немцев поддерживают санкции против России, несмотря на связанный с ними рост стоимости жизни и цен на электроносители», — говорится в тексте.

Отмечается, что в марте 66% немецких респондентов поддерживали антироссийские санкции.

По данным опроса, 41% опрошенных жителей Германии не поддерживают санкции, связанные с повышением стоимости энергоресурсов и стоимости жизни.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными.

По мнению немецкого политика, рестрикции являются важным средством давления на Москву.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT назвал выстрелом себе в ногу санкционное давление Запада на Россию.