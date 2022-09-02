Tagesschau: число сторонников санкций против России снизилось с марта в Германии на 13%
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
«Сегодня 53% немцев поддерживают санкции против России, несмотря на связанный с ними рост стоимости жизни и цен на электроносители», — говорится в тексте.
Отмечается, что в марте 66% немецких респондентов поддерживали антироссийские санкции.
По данным опроса, 41% опрошенных жителей Германии не поддерживают санкции, связанные с повышением стоимости энергоресурсов и стоимости жизни.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными.
По мнению немецкого политика, рестрикции являются важным средством давления на Москву.
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT назвал выстрелом себе в ногу санкционное давление Запада на Россию.