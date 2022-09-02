В Москве сообщили о попытках США оказать психологическое давление на Россию

США пытаются создать мощнейший политический и психологический прессинг на Россию, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

«США делают всё для того, чтобы создать мощнейший политический и психологический прессинг на нашу страну... Нас это не пугает, из равновесия нас это не выводит», — цитирует его ТАСС.

Корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн ранее заявила, что министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

По словам Рябкова, российская сторона давно адаптировалась к существованию в условиях санкций.