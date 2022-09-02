Рябков: обвинять Россию в экономических проблемах Запада дико

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обвинять российскую сторону в экономических проблемах Запада дико.

«Обвинять Россию в каких-то проблемах экономического свойства, проблемах потребительского рынка США по меньшей мере дико», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские меры привели к энергетическому кризису.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.