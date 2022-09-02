Рябков: обвинять Россию в экономических проблемах Запада дико
- РИА Новости
- © Алексей Витвицкий
«Обвинять Россию в каких-то проблемах экономического свойства, проблемах потребительского рынка США по меньшей мере дико», — цитирует его ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские меры привели к энергетическому кризису.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.