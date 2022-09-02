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Рябков: обвинять Россию в экономических проблемах Запада дико

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обвинять российскую сторону в экономических проблемах Запада дико.
Рябков: обвинять Россию в экономических проблемах Запада дико
  • РИА Новости
  • © Алексей Витвицкий

«Обвинять Россию в каких-то проблемах экономического свойства, проблемах потребительского рынка США по меньшей мере дико», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские меры привели к энергетическому кризису.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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