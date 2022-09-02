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Welt: парламентарии ФРГ предложили демонтировать «Северный поток»

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Немецкие парламентарии от Свободной демократической партии (СвДП) выступили с предложением демонтировать российский трубопровод «Северный поток».
Welt: парламентарии ФРГ предложили демонтировать «Северный поток»
  • globallookpress.com

Как пишет газета Die Welt, в партии потребовали «демонтажа «Северного потока — 2» и скорейшей разработки концепции правовой, технической и экологической защиты».

В статье говорится о желании СвДП как можно скорее прекратить все закупки сырья и энергоресурсов у России и Белоруссии.

Также в партии утверждают, что «Северный поток» является проектом Москвы, направленным на изоляцию Украины.

Ранее в Кремле заявили, что единственная рабочая турбина на «Северном потоке» ставит надёжность всей системы под угрозу, технологических резервов нет.

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