Welt: парламентарии ФРГ предложили демонтировать «Северный поток»

Немецкие парламентарии от Свободной демократической партии (СвДП) выступили с предложением демонтировать российский трубопровод «Северный поток».

Как пишет газета Die Welt, в партии потребовали «демонтажа «Северного потока — 2» и скорейшей разработки концепции правовой, технической и экологической защиты».

В статье говорится о желании СвДП как можно скорее прекратить все закупки сырья и энергоресурсов у России и Белоруссии.

Также в партии утверждают, что «Северный поток» является проектом Москвы, направленным на изоляцию Украины.

Ранее в Кремле заявили, что единственная рабочая турбина на «Северном потоке» ставит надёжность всей системы под угрозу, технологических резервов нет.