Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября пройдёт на министерском уровне.

«22 сентября министр иностранных дел Франции проведёт министерское заседание Совета безопасности по Украине», — цитирует его РИА Новости.

Де Ривьер отметил, что при участии многих министров встреча, как ожидается, затронет все параметры ситуации вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что Россия запросила на 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за продолжающихся обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных.