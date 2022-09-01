Заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября пройдёт на министерском уровне
- AP
«22 сентября министр иностранных дел Франции проведёт министерское заседание Совета безопасности по Украине», — цитирует его РИА Новости.
Де Ривьер отметил, что при участии многих министров встреча, как ожидается, затронет все параметры ситуации вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что Россия запросила на 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за продолжающихся обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных.