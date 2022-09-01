МИД Эстонии: в ЕС договорились о праве отдельных стран ограничивать въезд для россиян

Главы МИД стран ЕС на встрече в Праге достигли договорённости о том, что Эстония и другие страны могут ограничивать въезд граждан России. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Несмотря на то, что ЕС не согласился вводить общеевропейский визовый запрет, была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие страны могут самостоятельно ограничивать въезд граждан России», — цитирует Рейнсалу РИА Новости.

Он также выступил за введение общеевропейского визового запрета для россиян.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением ЕС о приостановке соглашения об упрощённой выдаче виз.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приостановка Евросоюзом облегчённого визового режима с Россией затронет и европейцев.