В Берне не стали комментировать отказ России от Женевы как площадки для диалога с США
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«МИД не комментирует эти заявления. Напоминаю, что Швейцария очень серьёзно относится к своей роли принимающего государства и прилагает все усилия для того, чтобы все делегации могли приехать в Женеву для работы в наилучших условиях», — сказал дипломат РИА Новости.
31 августа Рябков заявил, что Россию больше не устраивает Женева как площадка для двусторонних контактов с Соединёнными Штатами и Москва будет искать ей альтернативы.
Он пояснил, что такая позиция связана с «полным слиянием» подхода Берна с подходом Евросоюза по проблематике оценок специальной военной операции.