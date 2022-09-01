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В Берне не стали комментировать отказ России от Женевы как площадки для диалога с США

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В МИД Швейцарии не станут комментировать заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова об отказе использовать Женеву для ведения диалога с США, заявил пресс-секретарь ведомства Пьер-Ален Эльтшингер.
В Берне не стали комментировать отказ России от Женевы как площадки для диалога с США
  • Gettyimages.ru

«МИД не комментирует эти заявления. Напоминаю, что Швейцария очень серьёзно относится к своей роли принимающего государства и прилагает все усилия для того, чтобы все делегации могли приехать в Женеву для работы в наилучших условиях», — сказал дипломат РИА Новости.

31 августа Рябков заявил, что Россию больше не устраивает Женева как площадка для двусторонних контактов с Соединёнными Штатами и Москва будет искать ей альтернативы.

Он пояснил, что такая позиция связана с «полным слиянием» подхода Берна с подходом Евросоюза по проблематике оценок специальной военной операции.

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