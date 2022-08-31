Daily Express: учения «Восток-2022» являются ответом России и Китая на политику Запада

Предстоящие военные учения «Восток-2022» являются ответом России и Китая на политику западных стран. С таким мнением выступили журналисты британской газеты Daily Express.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 000 солдат в течение 48 часов», — говорится в сообщении.



По мнению журналистов, военное сотрудничество развернулось после того, как российский лидер провёл параллели между поддержкой Соединёнными Штатами Украины и поездкой спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Объявленные учения вызвали опасения, что Москва и Пекин могут создать официальный военный альянс», — подчеркивается в статье.

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в учениях примут участие более 50 тыс. военных.