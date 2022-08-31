военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Daily Express: учения «Восток-2022» являются ответом России и Китая на политику Запада

Короткая ссылка
Предстоящие военные учения «Восток-2022» являются ответом России и Китая на политику западных стран. С таким мнением выступили журналисты британской газеты Daily Express.
Daily Express: учения «Восток-2022» являются ответом России и Китая на политику Запада
  • РИА Новости

«Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 000 солдат в течение 48 часов», — говорится в сообщении.

По мнению журналистов, военное сотрудничество развернулось после того, как российский лидер провёл параллели между поддержкой Соединёнными Штатами Украины и поездкой спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Объявленные учения вызвали опасения, что Москва и Пекин могут создать официальный военный альянс», — подчеркивается в статье.

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в учениях примут участие более 50 тыс. военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить