Die Zeit: двух высокопоставленных чиновников ФРГ заподозрили в работе на Россию
В статье говорится, что несоответствия были найдены во время изучения документации по газопроводу «Северный поток — 2», заполнению газовых хранилищ, а также в отчёте о безопасности снабжения ФРГ.
«Многие документы, как отмечается, отражали ситуацию с российской точки зрения, и стало понятно, что аргументация часто не соответствовала официальной линии федерального правительства», — сообщается в тексте.
В биографиях подозреваемых выявили «особенности»: один из них обучался в России. Конкретных доказательств работы в пользу Москвы на данный момент не представлено, подчеркнули авторы материала.
В апреле Федеральная прокуратура Германии обвинила бывшего офицера бундесвера в запасе в шпионаже в пользу России.