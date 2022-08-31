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Die Zeit: двух высокопоставленных чиновников ФРГ заподозрили в работе на Россию

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В Германии два высокопоставленных сотрудника Министерства по делам экономики и защиты климата подозреваются в работе на Россию. Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на источники.

В статье говорится, что несоответствия были найдены во время изучения документации по газопроводу «Северный поток — 2», заполнению газовых хранилищ, а также в отчёте о безопасности снабжения ФРГ.

«Многие документы, как отмечается, отражали ситуацию с российской точки зрения, и стало понятно, что аргументация часто не соответствовала официальной линии федерального правительства», — сообщается в тексте.

В биографиях подозреваемых выявили «особенности»: один из них обучался в России. Конкретных доказательств работы в пользу Москвы на данный момент не представлено, подчеркнули авторы материала.

В апреле Федеральная прокуратура Германии обвинила бывшего офицера бундесвера в запасе в шпионаже в пользу России.

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