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МИД ФРГ подтвердил встречу министров иностранных дел G7 в Мюнстере 3—4 ноября

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Министерство иностранных дел Германии подтвердило проведение встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в Мюнстере 3—4 ноября.
МИД ФРГ подтвердил встречу министров иностранных дел G7 в Мюнстере 3—4 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя МИД ФРГ.

«Вторая официальная встреча министров иностранных дел в рамках председательства Германии в G7 состоится 3 и 4 ноября в исторической ратуше Мюнстера», — говорится в заявлении.

Ранее агентство DPA сообщило, что главы МИД стран G7, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, встретятся в немецком Мюнстере в начале ноября.

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