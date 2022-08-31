МИД ФРГ подтвердил встречу министров иностранных дел G7 в Мюнстере 3—4 ноября

Министерство иностранных дел Германии подтвердило проведение встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в Мюнстере 3—4 ноября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя МИД ФРГ.

«Вторая официальная встреча министров иностранных дел в рамках председательства Германии в G7 состоится 3 и 4 ноября в исторической ратуше Мюнстера», — говорится в заявлении.

Ранее агентство DPA сообщило, что главы МИД стран G7, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, встретятся в немецком Мюнстере в начале ноября.